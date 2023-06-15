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В России создали дрон "Лютик-Камикадзе" с функцией дистанционной активации

В Сахалинском центре беспилотных технологий создали FPV-дрон "Лютик-Камикадзе", оснащенный системой сброса с дистанционной активации. Об этом ТАСС сообщили разработчики.

В России создали дрон "Лютик-Камикадзе" с функцией дистанционной активации
© ТАСС

Как пояснил собеседник агентства, эта система превращает дрон в многоразовый.

"В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. Это не просто "сбросники", они интегрированы, их можно активировать с пульта. Также мы выводим контакты для того, чтобы детонатор можно было активировать от батареи", - рассказал он.

По словам разработчика, это позволит экономней и эффективней использовать FPV-дроны, которых на передовой всегда не хватает.

"Людям не столько жалко дрон, сколько они понимают - лучше слетать два-три раза, условно говоря, чем один раз с вероятностью не попасть по цели".

"Лютик-Камикадзе" прошел все испытания и первая партия из десяти беспилотников отправлена в зону СВО.

Дрон может нести полезную нагрузку массой до двух килограмм на расстоянии три километра.

Напомним, недавно в Центре комплексных беспилотных решений также был разработан всепогодный FPV-дрон "Ультиматум", с повышенной грузоподъемностью.

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