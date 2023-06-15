В России создали дрон "Лютик-Камикадзе" с функцией дистанционной активации

"В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. Это не просто "сбросники", они интегрированы, их можно активировать с пульта. Также мы выводим контакты для того, чтобы детонатор можно было активировать от батареи", - рассказал он.