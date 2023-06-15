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Сроки ремонта «Адмирала Григоровича» определят после осмотра

Сроки ремонта фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» определят после завершения докового осмотра и дефектации. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

Сроки ремонта «Адмирала Григоровича» определят после осмотра
© РИА Новости

«Ориентировочная продолжительность ремонта фрегата "Адмирал Григорович" станет известна дней через 10 после завершения докового осмотра корабля», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данных сведений.

Фрегат «Адмирал Григорович» проекта 11356Р спустили на воду в 2014 году. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с подлодками и надводными кораблями, а также отражения атак средств воздушного нападения. Фрегат получил восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, позволяющих запускать ракеты «Калибр-НК» или «Оникс».

В мае ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что «Адмирал Григорович» прибыл в Балтийск для проведения планового ремонта, который будет проводиться на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Корабль прибыл после вахты в Средиземном море.

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