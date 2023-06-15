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ВСУ выпустили девять снарядов по двум районам Донецка

Вооруженные силы Украины ночью в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ выпустили девять снарядов по двум районам Донецка
© ТАСС

Согласно данным, обстрел произошел в 01:50 мск со стороны населенного пункта Карловка. Снаряды упали в Петровском и Кировском районах Донецка.

"Выпущено 9 снарядов калибра 155 мм", - говорится в сообщении.

Это второй обстрел Донецка за три часа. Около 22:35 в среду ВСУ также обстреляли Куйбышевский район, где упало шесть снарядов.

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