Погибший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание, об этом сообщает обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

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Как стало известно изданию, военнослужащий погиб в минувшие выходные, в период нахождения на Украине он поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — говорится в сообщении финского бойца, которое он оставил незадолго до гибели.

Обозреватель отметил, что военный рассказывал о нехватке профессионализма в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой «очень быстро потеряет голову».

Журналист сообщил, что финскому наемнику было менее 30 лет, его личность установлена.