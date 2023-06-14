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В Евросоюзе заявили, что введение войск НАТО на Украину невозможно

Начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан назвал ввод войск НАТО на территорию Украины невозможным. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

В ЕС оценили возможность ввода войск НАТО на Украину
© РИА Новости

Он также подчеркнул, что этого «нет и не будет» в планах НАТО.

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину – значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться», – заявил он.

Блежан также добавил, что Запад должен быть готов к потерям поставляемого ВСУ оружия и техники. По его словам, военная техника поставляется Украине не для того, «чтобы её ставили на витрину».

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Кроме того, Блежан выразил уверенность, что контрнаступление ВСУ приведёт к окончанию украинского конфликта. Однако начальник Военного штаба Евросоюза добавил, что Киеву вряд ли удастся вернуть все утраченные территории.

Ранее стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе.

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