В ЕС оценили возможность ввода войск НАТО на Украину

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину – значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться», – заявил он.