Польша может стать центром техобслуживания танков США
У Варшавы есть все шансы стать центром техобслуживания американских танков Abrams и других, дислоцированных по всей Европе. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при НАТО Томаш Шатковский, передает «РИА Новости».
«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — приводятся в материале его слова.
Он отметил, что в ближайшие дни Варшава и Берлин планируют заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства. Данное предприятие намерены разместить в польской Гливице.
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