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Польша может стать центром техобслуживания танков США

У Варшавы есть все шансы стать центром техобслуживания американских танков Abrams и других, дислоцированных по всей Европе. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при НАТО Томаш Шатковский, передает «РИА Новости».

Польша может стать центром техобслуживания танков США
© globallookpress.com

«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — приводятся в материале его слова.

Он отметил, что в ближайшие дни Варшава и Берлин планируют заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства. Данное предприятие намерены разместить в польской Гливице.

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