В Германии предупредили о неспособности поставить танки Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году. Об этом предупредил глава компании Армин Паппергер, передает ТАСС.

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По словам главы концерта, Rheinmetall обладает 110 танками, включая 22 танка типа Leopard 2 — все машины можно было подготовить к отправке на Украину.

«Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро», — объяснил Паппергер.

Отмечается, что танки нуждаются в переоборудовании. Глава Rheinmetall уточняет, что машины будут полностью разобраны, а затем собраны заново.

«Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставки продлятся до начала следующего года», — заявил он, пообещав поставить 300 тысяч боеприпасов Украине к середине следующего года.