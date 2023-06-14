Израильские истребители ударили по окрестностям Дамаска

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что сирийское ПВО сбило одну из четырёх израильских авиабомб в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гуринова, атака была отражена с помощью российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э».

«14 июня в 01:06 два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск. Дежурными силами ПВО Вооруженных сил САР из комплексов "Бук-М2Э" российского производства одна авиабомба была сбита», – заявил он.

Кроме того, Гуринов также добавил, что в ходе атаки было повреждено два складских помещения. В результате инцидента никто не пострадал.