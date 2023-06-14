Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow

«Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS», — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что сбивать ракеты Storm Shadow ощутимо сложнее в связи с тем, что радиус их действия больше, летают они с разными скоростями и на разной высоте. По его словам, сбить удается примерно каждую вторую такую ракету.