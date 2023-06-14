$84.32+0.6891.07+0.68

Украинские спецслужбы обвинили в диверсиях в Крыму

Глава парламента Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал диверсии, которые происходят на полуострове. Его слова приводит РИА Новости.

Украинские спецслужбы обвинили в диверсиях в Крыму
© lenta.ru

Константинов обвинил украинские спецслужбы в попытке диверсий в Крыму. Он отметил, что они предпринимают подобные действия с 2014 года, однако российские силовые структуры им успешно противостоят. По мнению политика, Киев продолжит атаковать полуостров, посылая разных агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Но хочу их разочаровать, в Крыму никакой дестабилизации у них не получится. Крымчане очень устойчивое сообщество, мы знаем, с кем мы имеем дело, и в этом плане всегда мобилизованы», — отметил он.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на полуостров. Политик оценил возможность наступления ВСУ на полуостров и подчеркнул, что украинским военным «ничего не светит» на полуострове.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители