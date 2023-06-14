Украинских танкистов обвинили в катастрофических ошибках на поле боя

Он отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, не замаскировав их и разместив слишком близко друг к другу, что негативно сказалось на маневренности. Офицер допустил, что в результате это может привести к тому, что потерянные украинскими войсками немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев, а использованные при их производстве технологии будут изучены российскими специалистами.