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В НАТО обсудят сдерживание России

Группа по ядерному планированию НАТО планирует обсудить на заседании глав минобороны блока в Брюсселе 16 июня сдерживание России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания также поднимут вопрос о надежности существующих инструментов сдерживания.

«Мы внимательно наблюдаем, что делает Россия, мы также рассматриваем, что мы должны делать. При этом мы не видим каких-то перемен в позиционировании ядерного арсенала России», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что группа НАТО встречается регулярно, чтобы убедиться в безопасности и эффективности инструментов сдерживания. Вместе с тем Столтенберг заявил, что со стороны России наблюдается опасная риторика — он уточнил, что речь идет о размещении оружия в Белоруссии.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.

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