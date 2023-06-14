В НАТО обсудят сдерживание России

Группа по ядерному планированию НАТО планирует обсудить на заседании глав минобороны блока в Брюсселе 16 июня сдерживание России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания также поднимут вопрос о надежности существующих инструментов сдерживания.

«Мы внимательно наблюдаем, что делает Россия, мы также рассматриваем, что мы должны делать. При этом мы не видим каких-то перемен в позиционировании ядерного арсенала России», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что группа НАТО встречается регулярно, чтобы убедиться в безопасности и эффективности инструментов сдерживания. Вместе с тем Столтенберг заявил, что со стороны России наблюдается опасная риторика — он уточнил, что речь идет о размещении оружия в Белоруссии.