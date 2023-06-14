Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты.

Документ предлагает поэтапно повысить нижний и верхний передел призывного возраста до 21 и 30 лет соответственно. На данный момент эти показатели находятся на уровне в 18 и 27 лет.

При принятии законопроекта переходный период завершится до 2026 года. Так в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 — от 20 до 30 лет, а в 2026 — от 21 до 30 лет.