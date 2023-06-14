Инициативу внесла на рассмотрение палаты в марте группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.