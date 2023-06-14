Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Столтенберг подчеркнул, что эти потери были «ожидаемы».

«Когда начинается такое масштабное наступление <...>, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО», – отметил он.

Генсек также уточнил, что альянс ждёт доклада по этой теме от министра обороны Украины Алексея Резникова, который должен будет поступить в распоряжение НАТО 15 июня.

«Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», – добавил Столтенберг.