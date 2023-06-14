Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Столтенберг подчеркнул, что эти потери были «ожидаемы».
«Когда начинается такое масштабное наступление <...>, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО», – отметил он.
Генсек также уточнил, что альянс ждёт доклада по этой теме от министра обороны Украины Алексея Резникова, который должен будет поступить в распоряжение НАТО 15 июня.
«Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», – добавил Столтенберг.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления.
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