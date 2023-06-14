Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.

Его слова приводит ТАСС.

Также он заявил, что Североатлантический альянс ожидает доклада от министра обороны Украины 15 июня.

Ранее Столтенберг заявил, что наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.