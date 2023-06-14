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«Переживаем, как и все, за Героя России»: Песков о ситуации с Делимхановым

В Кремле с большой тревогой восприняли информацию о ранении депутата Адама Делимханова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Переживаем, как и все, за Героя России»: Песков о ситуации с Делимхановым
© РИА Новости

«Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил представитель Кремля.

Он выразил надежду, что хоть какая-то информация о произошедшем появится в ближайшее время. При этом Песков уточнил, что украинские СМИ, которые распространили новость о ранении Делимханова, постоянно публикуют фейки, поэтому необходимо дождаться официальной информации.

Соратник Кадырова Делимханов ранен в зоне СВО

Между тем, член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Телеграм-канале сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин лично общался с Делимхановым. По его словам, тот жив и здоров.

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