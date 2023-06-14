«Переживаем, как и все, за Героя России»: Песков о ситуации с Делимхановым

В Кремле с большой тревогой восприняли информацию о ранении депутата Адама Делимханова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил представитель Кремля.

Он выразил надежду, что хоть какая-то информация о произошедшем появится в ближайшее время. При этом Песков уточнил, что украинские СМИ, которые распространили новость о ранении Делимханова, постоянно публикуют фейки, поэтому необходимо дождаться официальной информации.