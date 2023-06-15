Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВС Украины

"Мы уже получили (с начала апреля - прим. ТАСС) запросы на компенсацию [от стран ЕС] на поставку Киеву снарядов на €900 млн. Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов, к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством", - сказал Боррель.