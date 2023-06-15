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ЕС с апреля поставил Украине снаряды на €900 млн

Евросоюз поставил Украине с апреля снаряды на €900 млн и до конца июля разместит контракты на производство новых боеприпасов для Украины. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в качестве специально приглашенного лица на встречу министров обороны НАТО с представителями оборонной промышленности альянса в Брюсселе.

Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВС Украины
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"Мы уже получили (с начала апреля - прим. ТАСС) запросы на компенсацию [от стран ЕС] на поставку Киеву снарядов на €900 млн. Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов, к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством", - сказал Боррель.

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