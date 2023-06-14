$83.64+1.0090.39+1.38

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на линии боевого соприкосновения

Министерство обороны России заявило, что с 4 июня потери вооруженных сил Украины на линии соприкосновения составили 7 500 убитыми и ранеными.

Как уточнили в ведомстве, это число даже не учитывает тех, кто погиб от высокоточного оружия российского производства.

Также в Минобороны сообщили, что за последние сутки средствами ПВО ВКС России были перехвачены 2 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а также 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

Также, в министерстве добавили, что армия РФ нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов украинских войск, а также иностранных наемников.

Кроме того, удары были нанесены по складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства. Уточняется, что в результате атаки все намеченные объекты были ликвидированы.

32
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители