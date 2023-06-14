Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на линии боевого соприкосновения
Министерство обороны России заявило, что с 4 июня потери вооруженных сил Украины на линии соприкосновения составили 7 500 убитыми и ранеными.
Как уточнили в ведомстве, это число даже не учитывает тех, кто погиб от высокоточного оружия российского производства.
Также в Минобороны сообщили, что за последние сутки средствами ПВО ВКС России были перехвачены 2 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а также 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
Также, в министерстве добавили, что армия РФ нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов украинских войск, а также иностранных наемников.
Кроме того, удары были нанесены по складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства. Уточняется, что в результате атаки все намеченные объекты были ликвидированы.