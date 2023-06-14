Шойгу проверил несение боевого дежурства в ЗВО
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства в Западном военном округе (ЗВО). Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Утоняется, что инспектирование прошло в рамках рабочей поездки Шойгу в ЗВО.
Шойгу проверил, как организовано боевое дежурство расчетов специализированной радиолокационной станции, которые применяются для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов, передает ТАСС.
В мае Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Министр обороны РФ получил доклады командующего войсками. В сообщениях было сказано о текущей обстановке на поле боя, действиях противника и уровне выполнения боевых задач войсками РФ на основных направлениях.
До этого Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа.
Он оценил условия подготовки военных, поступивших на службу по контракту. Их занятия проводятся под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в ходе специальной военной операции.
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской областиПроисшествия5 минут назад2