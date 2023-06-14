Шойгу проверил несение боевого дежурства в ЗВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства в Западном военном округе (ЗВО). Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Утоняется, что инспектирование прошло в рамках рабочей поездки Шойгу в ЗВО.

Шойгу проверил, как организовано боевое дежурство расчетов специализированной радиолокационной станции, которые применяются для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов, передает ТАСС.

В мае Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Министр обороны РФ получил доклады командующего войсками. В сообщениях было сказано о текущей обстановке на поле боя, действиях противника и уровне выполнения боевых задач войсками РФ на основных направлениях.

До этого Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа.