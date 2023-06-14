В США отказались продавать Венгрии оружие

Сенатор США Джеймс Риш заблокировал продажу оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов из-за отказа европейской страны одобрить членство Швеции в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Риш объяснил, что Венгрия должна одобрить вступление Швеции в альянс, если хочет получить пакет вооружений, который включает в себя 24 ракетные установки HIMARS и более 100 ракет к ним.

«Я прямо выражал свою озабоченность венгерскому правительству в связи с его отказом продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Я решил, что продажа новой военной техники США в Венгрию будет приостановлена», — добавил он.

Отмечается, что Риш, как главный республиканец в комитете Сената США по международным отношениям, редко задерживает продажу оружия другим странам из любой части мира. WP также поясняет, что все крупные продажи оружия требуют одобрения высокопоставленных членов парламента. Отказ сенатора Риша на данный момент не позволяет Государственному департаменту совершить сделку. В Госдепе отказались от комментариев.