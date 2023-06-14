Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Ситуация на флангах Артемовска, которую в Вооруженных силах Украины (ВСУ) видели как точку уязвимости, остается напряженной, но полностью контролируемой. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин , передает РИА Новости .

«Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видел как некую точку уязвимости. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая», — сказал он, указав, что по городу наносит удары украинская артиллерия.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать необходимое число солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно перемолола боеспособные части армии страны.