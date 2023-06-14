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Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Ситуация на флангах Артемовска, которую в Вооруженных силах Украины (ВСУ) видели как точку уязвимости, остается напряженной, но полностью контролируемой. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видел как некую точку уязвимости. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая», — сказал он, указав, что по городу наносит удары украинская артиллерия.

Путин констатировал начало украинского наступления

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать необходимое число солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно перемолола боеспособные части армии страны.

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