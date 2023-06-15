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В Запорожской области рассказали о нескольких безуспешных атаках ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько безуспешных атак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В Запорожской области рассказали о нескольких безуспешных атаках ВСУ
© Lenta.ru

По его словам, в районе села Работино украинская армия силами до двух рот попыталась захватить позиции Вооруженных сил (ВС) России и прорвать первую линию обороны.

Рогов заявил, что ВСУ были встречены плотным артиллерийским, а позже и стрелковым огнем и откатились назад, понеся потери в живой силе и бронетехнике.

Ранее стало известно, что российская армия не дала украинским военным перегруппироваться на запорожском направлении. В Минобороны России сообщили об уничтожении гаубицы Д-30, средств противовоздушной обороны (ПВО) и шести беспилотников ВСУ типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

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