Гладков назвал число прилетов по территории Шебекинского округа за сутки

В Шебекинском городском округе Белгородской обасти за 13 июня зафиксировано 22 прилета. Такое число назвал губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram -канале.

По его словам, 12 минометных снарядов за прошедшие сутки было выпущено по селу Белянка, восемь — по селу Середа и два — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино.