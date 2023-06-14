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Названы повлекшие уничтожение Bradley просчеты Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились большей части БМП Bradley из-за двух просчетов Киева и Запада. Об этом пишет InfoBrics.

Названы повлекшие уничтожение Bradley просчеты Киева
© РИА Новости

«В то время как украинское контрнаступление уже идет, Киеву практически нечем похвастаться. Напротив, по соцсетям разошлись кадры уничтоженных танков Leopard и ВМП Bradley, используемых украинскими военными», — говорится в публикации.

Автор выразил уверенность в том, в связи с этим «горькая правда о тщетности попытки победить Россию» начинает становиться очевидной.

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