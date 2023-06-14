В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес

В России был разработан всепогодный FPV-дрон (first-person view) «Ультиматум». Он обладает повышенной грузоподъемностью, передает ТАСС.

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Дрон был создан Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По словам его генерального директора Дмитрия Кузякина, «Ультиматум» является новейшим представителем универсальной линейки FPV-дронов «Джокер».

Собеседник также отметил, что «на планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить» этот дрон. Кузякин также подчеркнул, что устройства ЦКБР смогут работать «даже в такую погоду, когда боятся летать птицы». Речь идет, в частности, о шквалистом ветре и дожде с градом.

Также изделие можно использовать при низких температурах, уточнил глава организации.

В процессе создания всепогодного FPV-дрона разработчики отталкивались исключительно от требований российских военнослужащих, добавил Кузякин.