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В России появился дрон-тяжеловес, который может работать в любую погоду

В России был разработан всепогодный FPV-дрон (first-person view) «Ультиматум». Он обладает повышенной грузоподъемностью, передает ТАСС.

В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес
© Usplash

Дрон был создан Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По словам его генерального директора Дмитрия Кузякина, «Ультиматум» является новейшим представителем универсальной линейки FPV-дронов «Джокер».

Собеседник также отметил, что «на планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить» этот дрон. Кузякин также подчеркнул, что устройства ЦКБР смогут работать «даже в такую погоду, когда боятся летать птицы». Речь идет, в частности, о шквалистом ветре и дожде с градом.

Также изделие можно использовать при низких температурах, уточнил глава организации.

В процессе создания всепогодного FPV-дрона разработчики отталкивались исключительно от требований российских военнослужащих, добавил Кузякин.

Ранее Кузякин заявил о создании российскими специалистами линейки FPV-дронов «Джокер», которые способны выполнять различные боевые задачи. Он отмечал, что получив данный тип БПЛА, бойцы не будут тратить время на их оснащение и настройку.

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