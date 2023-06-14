В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес

В России появился дрон-тяжеловес, который может работать в любую погоду
В России был разработан всепогодный FPV-дрон (first-person view) «Ультиматум». Он обладает повышенной грузоподъемностью, передает ТАСС.
Дрон был создан Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По словам его генерального директора Дмитрия Кузякина, «Ультиматум» является новейшим представителем универсальной линейки FPV-дронов «Джокер».
Собеседник также отметил, что «на планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить» этот дрон. Кузякин также подчеркнул, что устройства ЦКБР смогут работать «даже в такую погоду, когда боятся летать птицы». Речь идет, в частности, о шквалистом ветре и дожде с градом.
Также изделие можно использовать при низких температурах, уточнил глава организации.
В процессе создания всепогодного FPV-дрона разработчики отталкивались исключительно от требований российских военнослужащих, добавил Кузякин.
Ранее Кузякин заявил о создании российскими специалистами линейки FPV-дронов «Джокер», которые способны выполнять различные боевые задачи. Он отмечал, что получив данный тип БПЛА, бойцы не будут тратить время на их оснащение и настройку.
Пока вы спали: МО о провале ВСУ на запорожском направлении и спор Британии с ЕСОбщество11 минут назад6