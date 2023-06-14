Кувейт заказал турецкие беспилотники Bayraktar на более чем $360 млн

"Министерство обороны Кувейта заключило прямой контракт с турецкой стороной на поставку комплекса БПЛА Bayraktar TB2 на сумму $367 млн", - говорится в заявлении, опубликованном на странице кувейтской армии в Twitter.

В июле 2019 года Bayraktar TB2 прошел серию испытаний в Кувейте. Аппарат смог пролетать более 23 часов без перерыва в сложных климатических условиях, таких как высокая температура, ветер и песчаные бури. Как отметили в Армии Кувейта, Bayraktar TB2 отличается многократностью использования, аппарат может нести полезную нагрузку 650 кг и развивать скорость до 130 км/ч. Кувейт стал 28-й страной в мире, заключившей контракт на покупку этих беспилотников.