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Baza сообщил об обнаружении БПЛА со взрывным устройством в Брянской области

Как пишет Telegram-канал Baza, обломки беспилотника со взрывным устройством найдены в Брянской области. По версии авторов канала, дрон сделал попытку атаковать инфраструктуру нефтепровода "Транснефть-дружба".

Baza: Найден БПЛА со взрывным устройством в Брянской области
© Алексей Никольский/РИА Новости

Находка была сделана днем 13 июня в лесном массиве в поселке Найтоповичи Брянской области. Были найдены фрагменты дрона-камикадзе с двигателем внутреннего сгорания. По предварительной данным, беспилотник нес пластид. Сотрудники спецслужб, по инфнормации канала, уничтожили дрон на месте обнаружения. Утром 13 июня Shot сообщал об атаке беспилотников ВСУ в Брянской области.

Сам инцидент произошел 12 июня. Была сброшена взрывчатка тремя дронами.

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