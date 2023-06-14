Baza: Найден БПЛА со взрывным устройством в Брянской области

Как пишет Telegram-канал Baza, обломки беспилотника со взрывным устройством найдены в Брянской области . По версии авторов канала, дрон сделал попытку атаковать инфраструктуру нефтепровода "Транснефть-дружба".

Находка была сделана днем 13 июня в лесном массиве в поселке Найтоповичи Брянской области. Были найдены фрагменты дрона-камикадзе с двигателем внутреннего сгорания. По предварительной данным, беспилотник нес пластид. Сотрудники спецслужб, по инфнормации канала, уничтожили дрон на месте обнаружения. Утром 13 июня Shot сообщал об атаке беспилотников ВСУ в Брянской области.