Минобороны сообщило о поражении всех попыток продвижения ВСУ на запорожском направлении

"Все попытки ВСУ продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад - в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.