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Грузинские наемники ВСУ заняли в Херсоне дорогие особняки

Группа наемников, входящих в состав «Кавказского легиона», захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур. По данным собеседника агентства, выбираются дома в элитной застройке.

Грузинские наемники ВСУ заняли в Херсоне дорогие особняки
© Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа наемников, входящих в состав «Кавказского легиона», совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями, — отметил источник агентства.

Он указал на то, что грузинские наемники выбрали себе первый и второй этажи дома. В одном из них проживает командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. Предположительно, наемникам помогал занять жилье советник командира «Легиона» Алексей Любинский, 1984 года рождения с позывным Херсон, прежде совершавший преступления в соседней Запорожской области.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют выходцы из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что перед Россией не стоит задача переманить их на свою сторону.

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