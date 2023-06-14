Военные РФ уничтожили позиции ВСУ для обстрелов Белгородской области

В Минобороны сообщили об уничтожении российскими артиллеристами позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливающих населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что разведка докладывает о выявленной цели, после чего артиллеристы берут оружие и выезжают на огневую позицию, где отрабатывают цель. Корректировка ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркнул он.