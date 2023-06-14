Новая российская ракета-планер будет поражать цели под водой

В России разработали ракету, несущую самонаводящийся подводный снаряд.

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Исследователи из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова разработали и запатентовали ракету-планер с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей.

К несущему корпусу ракеты в задней части прикреплен стартовый реактивный двигатель и стабилизатор. В переднем отсеке размещен самонаводящийся подводный снаряд, оборудованный устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.