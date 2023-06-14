США захотели заключить контракт с Индией на поставку беспилотников

США хотят заключить с Индией крупный контракт на поставку американских беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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По их информации, Госдеп США, Пентагон и Белый дом «подталкивают» Нью-Дели к тому, чтобы «показать прогресс» в сделке по покупке 30 дронов производства General Atomics во время государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, запланированный на 22 июня. Однако затем число БПЛА было сокращено до 24, а еще позже — до 18.

Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может достигать двух-трех миллиардов долларов. Кроме дронов, на встрече лидеры США и Индии могут обсудить совместное производство боеприпасов и наземных транспортных средств, таких как бронетранспортеры.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой.