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Украина планирует создать инфраструктуру для обслуживания западной техники

Украина планирует наладить сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы для создания инфраструктуры обслуживания западной военной техники. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Украина планирует создать инфраструктуру для обслуживания западной техники
© globallookpress.comKay Nietfeld / Globallookpress.com

«Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы над тем, чтобы создать техническое обслуживание на Украине или в расположенной рядом Польше», – сообщает источник.

Уточняется, что детали этой инициативы будут обсуждаться на предстоящей встрече контактной группы союзников Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина. Источник также добавил, что на данный момент несколько западных компаний уже строят планы в этом отношении.

Ранее Белый дом объявил о сороковом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 миллионов долларов.

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