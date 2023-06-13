Украина планирует создать инфраструктуру для обслуживания западной техники

Украина планирует наладить сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы для создания инфраструктуры обслуживания западной военной техники. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы над тем, чтобы создать техническое обслуживание на Украине или в расположенной рядом Польше», – сообщает источник.

Уточняется, что детали этой инициативы будут обсуждаться на предстоящей встрече контактной группы союзников Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина. Источник также добавил, что на данный момент несколько западных компаний уже строят планы в этом отношении.