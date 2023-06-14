Лукашенко сообщил, в каком случае РФ применит ядерное оружие против Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит президента Владимира Путина в угол.
По словам Лукашенко, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать опасные движения, в частности, если они попытаются вторгнуться на российскую территорию и угрожать существованию этой страны.
«Словом, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет», — рассказал белорусский лидер, как разговаривал с западными политиками.
Лукашенко подчеркнул, что пока возможно, Западу необходимо с Россией договариваться.
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