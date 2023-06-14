Лукашенко сообщил, в каком случае РФ применит ядерное оружие против Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит президента Владимира Путина в угол.

По словам Лукашенко, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать опасные движения, в частности, если они попытаются вторгнуться на российскую территорию и угрожать существованию этой страны.