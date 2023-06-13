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Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил председателю комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о ситуации на фронте и потребностях национальной армии. Об итогах телефонного разговора он написал в Telegram-канале.

Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте
© Офис президента Украины

По словам Залужного, он рассказал Милли о тяжелых боях оборонительного и наступательного характера на востоке и юге Украины.

Кроме того, военачальники обсудили приоритетные потребности бойцов ВСУ перед заседанием контактной группы по военной помощи Киеву.

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