Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил председателю комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о ситуации на фронте и потребностях национальной армии. Об итогах телефонного разговора он написал в Telegram-канале.
По словам Залужного, он рассказал Милли о тяжелых боях оборонительного и наступательного характера на востоке и юге Украины.
Кроме того, военачальники обсудили приоритетные потребности бойцов ВСУ перед заседанием контактной группы по военной помощи Киеву.
Lenta.ru: главные новости