Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил председателю комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о ситуации на фронте и потребностях национальной армии. Об итогах телефонного разговора он написал в Telegram-канале.

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По словам Залужного, он рассказал Милли о тяжелых боях оборонительного и наступательного характера на востоке и юге Украины.