Вашингтон объявил о новом, сороковом, пакете военной помощи Украине
Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, Белый дом выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму в 325 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.
«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я разрешаю наше 40-е по счету выделение (военной помощи – прим. ред.) Украине. За счет него будет предоставлено американских вооружений и техники на 325 миллионов долларов», – сказано в заявлении.
В сообщении Блинкена также указано, что речь идет о критически важных средствах противовоздушной обороны, боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также об артиллерийских снарядах, противотанковых системах и бронетехнике.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе участники альянса пообещают усилить военную помощь Украине.