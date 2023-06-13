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Вашингтон объявил о новом, сороковом, пакете военной помощи Украине

Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, Белый дом выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму в 325 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон объявил о новом, сороковом, пакете военной помощи Украине
© globallookpress.com

«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я разрешаю наше 40-е по счету выделение (военной помощи – прим. ред.) Украине. За счет него будет предоставлено американских вооружений и техники на 325 миллионов долларов», – сказано в заявлении.

В сообщении Блинкена также указано, что речь идет о критически важных средствах противовоздушной обороны, боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также об артиллерийских снарядах, противотанковых системах и бронетехнике.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе участники альянса пообещают усилить военную помощь Украине.

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