Путин раскрыл подробности атаки на «Иван Хурс»

Во время атаки на российский корабль «Иван Хурс», охранявший «Турецкий поток», в районе был замечен американский разведывательный беспилотник. Об этом во время встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

«Украина с помощью морских беспилотников пыталась атаковать российский корабль, охранявший газопровод "Турецкий поток"», — заявил Путин, описывая подробности атаки.

Попытка атаки ВСУ на корабль «Иван Хурс» была предпринята 24 мая. В ней участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.