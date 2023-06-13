$83.64+1.0090.39+1.38

Путин подтвердил помилование участвующих в СВО заключенных

Президент России Владимир Путин подтвердил подписание им указов о помиловании заключенных российских тюрем, участвующих в специальной военной операции (СВО). Его цитирует ТАСС.

Путин подтвердил помилование участвующих в СВО заключенных
© РИА Новости

При этом в случае совершения помилованными новых преступлений они должны отвечать в соответствии с законом, отметил глава государства.

Ранее в Кремле сообщили, что процедура помилования участвующих в спецоперации заключенных полностью соответствует российскому законодательству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что некоторые указы о помиловании составляются и подписываются в закрытом режиме.

Во вторник, 13 июня, в Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовного наказания для участников спецоперации. В частности, документ предусматривает освобождение от наказания мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители