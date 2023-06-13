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Кадыров: бойцы «Ахмата» примут участие в защите приграничных районов РФ от ДРГ

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями примут участие в защите приграничных районов РФ от вылазок диверсионно-разведывательных групп Украины. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: бойцы «Ахмата» примут участие в защите приграничных районов РФ от ДРГ
© РИА Новости

Он отметил, что данный вопрос обсуждался по его просьбе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.

«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», — написал Кадыров.

По его словам, уже «выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия» по этому вопросу. Также Кадыров выразил уверенность, что «с учетом высокой боеспособности батальона поставленные перед подразделением цели окажутся достигнуты без особых усилий».

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