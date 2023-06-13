Кадыров: бойцы «Ахмата» примут участие в защите приграничных районов РФ от ДРГ

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями примут участие в защите приграничных районов РФ от вылазок диверсионно-разведывательных групп Украины. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался по его просьбе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.

«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», — написал Кадыров.