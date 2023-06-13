Названы особенности способного работать в режиме полного автомата С-350 «Витязь»

Технология использования искусственного интеллекта (ИИ) в зенитном ракетном комплексе (ЗРК) С-350 «Витязь» является перспективной, так как она способна быстрее, чем человек, отслеживать цели и принимать решения, сообщил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Депутат рассказал «Ленте.ру» о применяем в зоне специальной военной операции (СВО) ЗРК, который умеет работать в полностью автоматическом режиме.

«Использование ИИ при наведении является новинкой. Скорее всего, речь здесь идет о самостоятельной работе алгоритма, но все же при непосредственном контроле процесса оператором боевого расчета. Технология крайне перспективная, поскольку она может выполнять отслеживание целей и принятие решений намного быстрее, чем это может сделать человек», — объяснил парламентарий.

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Он также подчеркнул, что ЗРК «Витязь» является «логичным продолжением комплекса С-300 и его модификаций». При этом Спиридонов заметил, что комплекс поступил на вооружение больше двух лет назад и, по его словам, хорошо отработан российскими военными.

«Следует отметить его ("Витязя" — прим. «Ленты.ру») тактико-технические характеристики, которые позволяют сбивать как высоколетящие цели до 30 километров, так и маловысотные от 10 метров. Как показала специальная военная операция, беспилотная авиация действует именно на малых высотах. Также из преимуществ стоит отметить оперативное разворачивание комплекса, что жизненно необходимо в условиях современных боевых действий. Кроме того, комплекс может отслеживать сразу большое число летящих целей, что важно при нападении беспилотников "роем"», — рассказал депутат.

Ранее глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме.

«Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме — с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", — сообщил он.