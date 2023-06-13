Путин назвал долю уничтоженной западной техники из общего числа переданной ВСУ
Российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца, сообщил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.
На встрече с военкорами глава государства сообщил, что только видимые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления составляют 160 танков и 360 бронемашин. При этом, по словам президента, «есть еще потери, которые мы не видим».
Путин добавил, что схожие показатели потерь ВСУ приводят и другие источники, в том числе западные.
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