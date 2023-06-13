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Путин заявил, что в новой мобилизации сегодня нет необходимости

Россия на данный момент не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. <...> Это зависит от цели", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что с января в российскую армию набрали более 150 тыс. контрактников.

"Мы начиная с января этого года <...> набрали свыше 150 тыс. [желающих служить по контракту]. А вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 [тыс.]", - рассказал президент.

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