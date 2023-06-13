Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для защиты от БПЛА

«Что касается приграничных территорий, то проблема есть. Связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления вооружённых сил Украины <...>. Если прилёты (БПЛА на территорию РФ – прим. ред.) будут продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно будет доставать нашу территорию», – заявил он.