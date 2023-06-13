Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для защиты от БПЛА
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассмотрит вопрос создания санитарной зоны на Украине, если на территорию России будут продолжать совершаться атаки дронами ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал на встрече с военкорами. По словам Путина, санитарная зона над Украиной должна будет помочь оградить Россию от беспилотников ВСУ.
«Что касается приграничных территорий, то проблема есть. Связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления вооружённых сил Украины <...>. Если прилёты (БПЛА на территорию РФ – прим. ред.) будут продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно будет доставать нашу территорию», – заявил он.
Помимо этого президент добавил, что такая необходимость ещё не означает, что соответсвующая работа начнётся в ближайшее время. По словам Путина, «надо будет смотреть» на развитие ситуации.
13 июня Владимир Путин посетил встречу с военными корреспондентами. В ней приняли участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также военные блогеры и авторы Telegram-каналов.