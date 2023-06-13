В законе не предусмотрены конкретные сроки ротации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), надо исходить из ситуации на линии соприкосновения. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроке пребывания россиян в зоне СВО в ходе встречи с военными корреспондентами, передает РИА Новости.

Говоря о возможной ротации мобилизованных, президент заявил, что «когда-то надо будет постепенно возвращать людей с СВО домой».

Ранее Путин заявил, что вероятность новой волны мобилизации зависит от целей России в зоне СВО. По его словам, в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет — в армию привлекли более 150 тысяч контрактников, это вполне закрывает потребности СВО.

Президент добавил, что мобилизация понадобилась бы, если бы у России была цель «идти на Киев», но сегодня необходимости в ней нет.