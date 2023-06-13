$83.64+1.0090.39+1.38

Президент РФ Путин: ВСУ потеряли 25-30% от поставленной Западом техники

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 25-30% от объема техники, поставленной Киеву западными странами. Об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами, передает ТАСС.

Путин рассказал о потерях ВСУ в технике от Запада
© NIDS/NATO Multimedia Library

По его словам, во время контрнаступления Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Российская же армия потеряла 54 танка, отметил Путин, и часть из них можно восстановить.

Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для защиты от БПЛА

Глава государства также оценил структуру потерь ВСУ как неблагоприятную - они приближаются к катастрофическим. Кроме того, указал российский лидер, воюющие на Украине польские наемники тоже несут большие потери, при этом польские власти скрывают это от сограждан.

Более того, прямо в Польше и других странах вербуют наемников для Украины, отметил Владимир Путин. Президент также рассказал о масштабах потерь российских и украинских сил в ходе контрнаступления. По его информации, российские войска несут в десять раз меньше потерь личного состава по сравнению с украинскими. ВСУ же ни на одном участке линии боевого соприкосновения не имели успеха и их потери приближаются к катастрофической отметке, сказал Путин.

9
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьиНародная медицина
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители