Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 25-30% от объема техники, поставленной Киеву западными странами. Об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами, передает ТАСС.

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По его словам, во время контрнаступления Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Российская же армия потеряла 54 танка, отметил Путин, и часть из них можно восстановить.

Глава государства также оценил структуру потерь ВСУ как неблагоприятную - они приближаются к катастрофическим. Кроме того, указал российский лидер, воюющие на Украине польские наемники тоже несут большие потери, при этом польские власти скрывают это от сограждан.