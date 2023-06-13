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Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»

Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, его слова приводит РИА Новости.

«Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас», — сказал он.

Путин также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».

Глава государства уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.

Путин высказался о целях спецоперации

Ранее Путин заявил, что ВСУ во время контрнаступления потеряли 160 танков, а российская сторона — 54 танка, часть техники подлежит восстановлению. Путин добавил, что в сравнении украинская сторона потеряла почти в три раза больше танков.

13 июня президент Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. В ней принимают участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

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