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В Польше обратили внимание на серьезную угрозу ВСУ

Возможный контрудар российской армии, который может последовать после неудачного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет серьезной угрозой для украинской армии. Так вероятный исход для ВСУ оценил экс-генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак в интервью газете wPolityce.

В Польше обратили внимание на серьезную угрозу ВСУ
© Lenta.ru

«[Украинцы] продвинулись на 1300 метров и радуются. Разве это контрнаступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции», — обратил внимание военачальник.

По его словам, в российском тылу уже заготовлены силы для нанесения проникающего контрудара по украинским позициям, ранее ослабленных из-за наступательных действий.

«Самая большая угроза для украинцев — это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и Брэдли, а контрудар русской армии — где-то в тылу российские танки и БМП ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону, вот тогда они нанесут удар», — резюмировал бывший высокопоставленный офицер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия республики проводит контрнаступление. По его словам, в данный момент в стране происходят «контрнаступательные и оборонные действия». Политик не стал раскрывать их детали и подчеркнул, что «мы обязательно это все будем ощущать».

При этом газета The New York Times со ссылкой на источники отмечала, что западные чиновники считают, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако публично власти стран Запада оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления.

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