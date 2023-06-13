Добровольцев - участников СВО смогут хоронить на воинских кладбищах

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач. Норма распространяется на всех, кто присоединялся к СВО в качестве добровольца начиная с 24 февраля 2022 года.