Польский генерал рассказал, какая ловушка ждет ВСУ от ВС РФ

Экс-генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак озвучил самую опасную угрозу для украинцев. По его словам, ею может стать контрудар ВС РФ во время наступления ВСУ. Об этом он рассказал в интервью изданию wPolityce.

«Они продвинулись на 1300 метров и радуются. Что это за контрнаступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции», — сказал Скшипчак.

По мнению генерала, ВСУ руководствуются неправильной стратегией, именно поэтому не смогли добиться каких-либо результатов во время своего контрнаступления. При этом военный уверен, что ВС России приготовили серьезную ловушку для украинцев.

«Вторая часть этой недели имеет решающее значение. Если украинцы к тому времени не проведут контрнаступление, русские настолько сконцентрируются на обороне, что украинцам будет сложно что-либо сделать дальше. Они должны принять решение», - отметил Скшипчак.

По его мнению, наибольшую угрозу для украинцев представляют не оборонительные позиции, где они уже оставили танков и «Брэдли», а российская контратака.